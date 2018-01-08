Сын Трампа назвал причину пожара в небоскрёбе отца в Нью-Йорке

Эрик Трамп, сын президента США Дональда Трампа, назвал причину пожара в небоскрёбе Trump Tower в Нью-Йорке.

«Был небольшой пожар в охладительной башне на крыше Trump Tower. Пожарный департамент Нью-Йорка прибыл в течение нескольких минут и сделал невероятную работу. Пожарные настоящие герои и заслуживают наших самых искренних благодарностей и похвалы», — написал Эрик Трамп на своей странице в Twitter.

There was a small electrical fire in a cooling tower on the roof of Trump Tower. The New York Fire Department was here within minutes and did an incredible job. The men and women of the #FDNY are true heroes and deserve our most sincere thanks and praise! https://t.co/xuTmq1GBbj — Eric Trump (@EricTrump) 8 января 2018 г.

Ранее сообщалось, что в Trump Tower в Нью-Йорке произошло возгорание. При пожаре в небоскрёбе пострадали два человека.