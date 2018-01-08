Пражские куранты впервые снимут для реставрации после Второй мировой войны

Пражские куранты, установленные на башне Староместской ратуши, впервые снимут для реставрации со времён Второй мировой войны, сообщает Associated Press.

Куранты являются одной из главных достопримечательностей Праги и старейшими астрономическими работающими часами в мире. Они были установлены в 1410 году.

Механизм часов будет полностью разобран, реставрация займёт несколько месяцев.

Отмечается, что часы серьёзно пострадали в годы Второй мировой войны, сразу после неё была проведена лишь частичная реставрация.

В 2017 году на ремонт отправили британский Биг-Бен.