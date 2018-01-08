Ле Пен заявила о намерении изменить название Национального фронта

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Лидер французской партии «Национальный фронт» Марин Ле Пен заявила, что её название необходимо изменить. Об этом сообщает Le Figaro.

«Если мы меняем Национальный фронт, мы должны изменить и название», — сказала она.

Политик отметила, что большинство членов партии поддерживают эту инициативу.

По словам Ле Пен, если намерение подтвердится, то голосование за новое название может пройти 11 марта.

Национальный фронт в 1972 году основал её отец — Жан-Мари Ле Пен.

Ранее Ле Пен высказалась за ликвидацию Европейского союза.

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