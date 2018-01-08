Ле Пен заявила о намерении изменить название Национального фронта
Лидер французской партии «Национальный фронт» Марин Ле Пен заявила, что её название необходимо изменить. Об этом сообщает Le Figaro.
«Если мы меняем Национальный фронт, мы должны изменить и название», — сказала она.
Политик отметила, что большинство членов партии поддерживают эту инициативу.
По словам Ле Пен, если намерение подтвердится, то голосование за новое название может пройти 11 марта.
Национальный фронт в 1972 году основал её отец — Жан-Мари Ле Пен.
Ранее Ле Пен высказалась за ликвидацию Европейского союза.
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