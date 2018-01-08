Обвиняемый в организации взрыва у автобуса «Боруссии» признал вину

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Обвиняемый в организации трёх взрывов возле автобуса дортмундской «Боруссии» гражданин Германии Сергей В. дал признательные показания. Об этом сообщает Deutsche Welle.

«Я глубоко сожалею о содеянном», — сказал он.

По словам обвиняемого, он не рассчитывал, что взрывные устройства могут навредить людям.

В конце августа ему предъявили обвинения в покушении на убийство.

11 апреля 2017 года у автобуса дортмундского футбольного клуба «Боруссия» произошли три взрыва.

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