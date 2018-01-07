СМИ: В Британии следить за опасными преступниками после освобождения будут частные компании

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Власти Великобритании готовы поручить частным фирмам отслеживать деятельность опасных преступников после освобождения из тюрьмы.

Об этом пишет The Independent.

В задачу наёмного персонала будет входить контроль социализации вернувшихся из заключения людей. Под их наблюдение перейдут преступники, которые отбыли свой срок за убийства, изнасилования и терроризм.

Отмечается, что подобная практика уже показала свою эффективность. При этом критики инициативы сомневаются в её правильности, указывая на то, что частные фирмы не обладают необходимым опытом и подготовкой для такой работы.

Ранее в Великобритании предложили запретить бывшим заключённым употреблять алкоголь, играть в азартные игры и пользоваться интернетом.

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