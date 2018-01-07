СМИ: В Британии следить за опасными преступниками после освобождения будут частные компании
Об этом пишет The Independent.
В задачу наёмного персонала будет входить контроль социализации вернувшихся из заключения людей. Под их наблюдение перейдут преступники, которые отбыли свой срок за убийства, изнасилования и терроризм.
Отмечается, что подобная практика уже показала свою эффективность. При этом критики инициативы сомневаются в её правильности, указывая на то, что частные фирмы не обладают необходимым опытом и подготовкой для такой работы.
Ранее в Великобритании предложили запретить бывшим заключённым употреблять алкоголь, играть в азартные игры и пользоваться интернетом.