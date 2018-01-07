Выигрышный лотерейный билет на сумму $560 млн был куплен в Нью-Гэмпшире

Выигрышный билет американской лотереи Powerball на сумму почти $560 млн был куплен в штате Нью-Гэмпшир.

Об этом информирует ABC.

«Мы рады сообщить, что один билет, проданный в Нью-Гэмпшире, выиграл джекпот в размере $559,7 млн», — заявил представитель лотереи.

Отмечается, что выигрышными числами этого розыгрыша денежного приза оказались 12, 29, 30, 33, 61, а число-бонус — 26.

Согласно правилам лотереи, победитель может получить единоразовую выплату всего полагающегося ему выигрыша, учитывая вычеты и налоги, или же получать деньги частями в течение нескольких лет.

Ранее стало известно, что семейная пара из американского штата Северная Каролина за один день дважды выиграла в лотерею.





