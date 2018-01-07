Все жители острова в Папуа — Новой Гвинее эвакуированы из-за извержения вулкана

Всех жителей острова Кадовар в Папуа — Новой Гвинее эвакуировали из-за извержения вулкана. Об этом сообщает Radio New Zeeland со ссылкой на местную администрацию.

Как отмечается, население острова составляет около 600 человек.

Вулкан начал проявлять активность 5 января, к середине воскресенья, 7 января, активность усилилась. До этого он находился в состоянии покоя около 40 лет.

По данным местных властей, в настоящий момент ситуация на острове критическая — около 50% его территории покрыто лавой.

В ноябре власти Индонезии эвакуировали туристов с Бали из-за активности вулкана Агунг.