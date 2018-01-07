Британский актёр Харингтон устроил потасовку в одном из баров Нью-Йорка

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Британский актёр Кит Харингтон, исполняющий роль Джона Сноу в телесериале «Игра престолов», устроил потасовку в одном из баров Нью-Йорка. Об этом сообщает TMZ.

Отмечается, что актёр, находившийся, по свидетельствам очевидцев, в состоянии алкогольного опьянения, решил вмешаться в бильярдную игру, участниками которой были несколько посетителей заведения.

В частности, Харингтон начал выхватывать у них из рук кии и стучать по столу.

Позже актёра попросили покинуть бар, но вскоре он вернулся, спровоцировав, как предполагается, охрану заведения применить физическую силу и вывести Харингтона на улицу.

Ранее в HBO официально подтвердили, что финальный сезон сериала «Игра престолов» выйдет в 2019 году.

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