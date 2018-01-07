В США прошла церемония памяти о погибших в авиакатастрофе Ту-154 в Сочи

Пресс-секретарь постпредства России при ООН Фёдор Стржижовский заявил, что в США прошла вторая церемония в память об артистах ансамбля имени Александрова и всех пассажирах и членах экипажа, погибших в авиакатастрофе 25 декабря 2016 года в Сочи.

Как сообщает РИА Новости, церемония прошла у монумента «Слеза скорби» в городе Байон в штате Нью-Джерси. Монумент работы Зураба Церетели на берегу Гудзона стал подарком американскому народу в знак памяти о жертвах теракта 11 сентября.

Первый раз российско-американская церемония состоялась в январе 2017 года, спустя несколько дней после крушения самолета.

25 декабря 2016 года летевший на авиабазу Хмеймим самолёт Минобороны России Ту-154 пропал с радаров. Фрагменты воздушного судна были обнаружены в море в полутора километрах от берега недалеко от Сочи. Все находившиеся на борту 92 человека погибли.

В мае 2017 года в Минобороны обнародовали итоги расследования авиакатастрофы.