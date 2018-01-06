Власти Малайзии возобновили поиски пропавшего в 2014 году самолёта MH370
Как отмечается, поиски будут вестись по принципу «нет результата — нет оплаты».
Лиоу Тионг Лай добавил, что будет обследован район в 25 тыс. квадратных километров близ территориальных вод Австралии.
В январе 2017 года власти Австралии, Китая и Малайзии объявили о прекращении поисков лайнера Boeing 777-200 авиакомпании Malaysia Airlines.
Boeing 777-200, следовавший рейсом МН370 из Куала-Лумпура в Пекин, пропал с радаров 8 марта 2014 года. На борту самолёта находились 227 пассажиров и 12 членов экипажа. Позднее часть его обломков была найдена на побережьях островов в Индийском океане близ Африки.