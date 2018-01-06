Власти Малайзии возобновили поиски пропавшего в 2014 году самолёта MH370

Правительство Малайзии приняло решение возобновить поиски пропавшего в 2014 году самолёта Malaysia Airlines MH370, которые будет вести американская компания Ocean Infinity. Об этом сообщает Sky News со ссылкой на министра транспорта страны Лиоу Тионг Лая.

Как отмечается, поиски будут вестись по принципу «нет результата — нет оплаты».

Лиоу Тионг Лай добавил, что будет обследован район в 25 тыс. квадратных километров близ территориальных вод Австралии.

В январе 2017 года власти Австралии, Китая и Малайзии объявили о прекращении поисков лайнера Boeing 777-200 авиакомпании Malaysia Airlines.

Boeing 777-200, следовавший рейсом МН370 из Куала-Лумпура в Пекин, пропал с радаров 8 марта 2014 года. На борту самолёта находились 227 пассажиров и 12 членов экипажа. Позднее часть его обломков была найдена на побережьях островов в Индийском океане близ Африки.