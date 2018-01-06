Российский дипломат будет руководить расследованием о нападениях на миротворцев в ДРК

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш назначил российского дипломата Дмитрия Титова руководителем расследования о нападениях на миротворцев в Демократической Республике Конго (ДРК). Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление Гутерреша.

«Генеральный секретарь объявил сегодня о назначении Дмитрия Титова руководителем специального расследования последних нападений на миротворцев и миротворческие базы в районе Бени, в провинции Северное Киву, в ДРК», — говорится в тексте сообщения.

Отмечается, что в рамках расследования будет проанализировано совершённое 7 декабря 2017 года нападение на миротворцев из Танзании, в ходе которого погибли 15 человек, 43 получили травмы, один пропал без вести.

Также сообщается, что в ходе запланированных мероприятий будут, в частности, составлены рекомендации для избежания подобных инцидентов в будущем.

В ноябре стало известно, что четыре миротворца ООН и один военнослужащий погибли при нападении боевиков в Мали.