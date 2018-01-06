Полиция Бразилии запросила у президента страны ответы на 50 вопросов по делу о коррупции

Полиция Бразилии запросила у президента страны Мишела Темера ответы на 50 вопросов по новому делу о коррупции. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Reuters.