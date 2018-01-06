Полиция Бразилии запросила у президента страны ответы на 50 вопросов по делу о коррупции
Полиция Бразилии запросила у президента страны Мишела Темера ответы на 50 вопросов по новому делу о коррупции. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Reuters.
По данным агентства, следствие пытается установить, брал ли глава государства взятки за лоббирование интересов транспортной компании Rodrimar SA.
По словам адвоката президента, Темер готов ответить на вопросы, «хотя по закону не обязан этого делать».
В октябре сообщалось, что нижняя палата Национального конгресса Бразилии выступила против предъявления обвинений бразильскому лидеру в организации преступного сообщества и попытке препятствовать правосудию.
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