В египетском Луксоре упал воздушный шар с туристами, есть погибший

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Один человек погиб, ещё семеро получили травмы в результате падения воздушного шара с туристами в Луксоре на юге Египта, передаёт Al Ahram.

Сообщается, что погиб турист из США, гражданство пострадавших уточняется. В настоящее время им оказывается необходимая медицинская помощь.

По данным интернет-издания, авария произошла из-за сильных порывов ветра. Пилот воздушного шара не справился с управлением.

В 2016 году в Техасе загорелся воздушный шар с 16 гражданами на борту, все они погибли.

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