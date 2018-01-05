В египетском Луксоре упал воздушный шар с туристами, есть погибший

Один человек погиб, ещё семеро получили травмы в результате падения воздушного шара с туристами в Луксоре на юге Египта, передаёт Al Ahram.

Сообщается, что погиб турист из США, гражданство пострадавших уточняется. В настоящее время им оказывается необходимая медицинская помощь.

По данным интернет-издания, авария произошла из-за сильных порывов ветра. Пилот воздушного шара не справился с управлением.

В 2016 году в Техасе загорелся воздушный шар с 16 гражданами на борту, все они погибли.