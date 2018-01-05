СМИ: Канадские военные сообщили о возможной подготовке ИГ к подпольной войне

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Канадский генерал-майор Майк Руло заявил, что после поражения в Ираке и Сирии террористическая группировка «Исламское государство»* может начать подпольную войну.

Об этом сообщает CBC.

«Что ИГ будет делать дальше? Если они не контролируют территорию, имея открытое военное присутствие и обладая тяжёлым оружием во внутренних районах, мы считаем, что они, вероятно, уйдут в подполье», — заявил он.

По его словам, террористическая организация ещё не мертва, поэтому он разработал рекомендации по дальнейшим действия в борьбе с ИГ. 

Он также отметил, что пока не ясно, какую именно роль канадская армия будет играть в борьбе с оставшимися боевиками в Сирии и Ираке. В частности, это может быть тренировочная деятельность или консультативная.

20 декабря президент США Дональд Трамп заявил об освобождении коалицией от ИГ почти всей территории Сирии и Ирака.

* «Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.

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