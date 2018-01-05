В ОАГ призывают ужесточить санкции против Венесуэлы

Генеральный секретарь Организации американских государств (ОАГ) Луис Альмагро заявил, что против правительства Венесуэлы необходимо ввести более жёсткие санкции.

Об этом сообщает агентство EFE.

«Дипломатический путь, который остаётся, — это путь санкций, я считаю, что санкции должны становиться с каждым разом все более жёсткими, чтобы венесуэльский режим организовал и гарантировал прозрачный избирательный процесс», — цитирует его El Nacional.

Он также добавил, что необходимо вести переговоры с властями страны «ради демократизации» республики.

В ноябре 2017 года стало известно, что Вашингтон расширил санкции в отношении Венесуэлы.

Главный редактор журнала «Латинская Америка» РАН Владимир Травкин в разговоре с НСН прокомментировал ситуацию в Венесуэле.