В ОАГ призывают ужесточить санкции против Венесуэлы
Об этом сообщает агентство EFE.
«Дипломатический путь, который остаётся, — это путь санкций, я считаю, что санкции должны становиться с каждым разом все более жёсткими, чтобы венесуэльский режим организовал и гарантировал прозрачный избирательный процесс», — цитирует его El Nacional.
Он также добавил, что необходимо вести переговоры с властями страны «ради демократизации» республики.
В ноябре 2017 года стало известно, что Вашингтон расширил санкции в отношении Венесуэлы.
Главный редактор журнала «Латинская Америка» РАН Владимир Травкин в разговоре с НСН прокомментировал ситуацию в Венесуэле.