В ОАГ призывают ужесточить санкции против Венесуэлы

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Генеральный секретарь Организации американских государств (ОАГ) Луис Альмагро заявил, что против правительства Венесуэлы необходимо ввести более жёсткие санкции.

Об этом сообщает агентство EFE.

«Дипломатический путь, который остаётся, — это путь санкций, я считаю, что санкции должны становиться с каждым разом все более жёсткими, чтобы венесуэльский режим организовал и гарантировал прозрачный избирательный процесс», — цитирует его El Nacional.

Он также добавил, что необходимо вести переговоры с властями страны «ради демократизации» республики.

В ноябре 2017 года стало известно, что Вашингтон расширил санкции в отношении Венесуэлы. 

Главный редактор журнала «Латинская Америка» РАН Владимир Травкин в разговоре с НСН прокомментировал ситуацию в Венесуэле.

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Латинская Америка
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