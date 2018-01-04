Трамп провёл телефонные переговоры с избранным президентом Чили
Президент США Дональд Трамп по телефону обсудил с избранным главой Чили Себастьяном Пиньерой ситуацию в Венесуэле.
Об этом сообщается на сайте Белого дома.
«Оба лидера обсудили ухудшение ситуации в Венесуэле и их взаимное стремление увидеть восстановление демократии в стране для венесуэльского народа», — указывается в заявлении.
Отмечается, что американский лидер также поздравил Пиньеру с победой на декабрьских президентских выборах.
Ранее стало известно, что Вашингтон расширил санкции в отношении Венесуэлы.
Главный редактор журнала «Латинская Америка» РАН Владимир Травкин в разговоре с НСН прокомментировал ситуацию в Венесуэле.
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