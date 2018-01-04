В Нью-Йорке молодой человек толкнул мужчину на железнодорожные пути в метро

В Нью-Йорке 18-летний молодой человек во время ссоры толкнул 60-летнего мужчину на железнодорожные пути в метрополитене.

Об этом сообщает ABC.

Отмечается, что инцидент произошёл в районе Бруклина.

По данным телекомпании, мужчина потерял сознание, когда упал с платформы. Его удалось поднять с рельс до приезда поезда, однако позднее он скончался в больнице.

Полиция задержала молодого человека.

Ранее на станции «Спартак» Таганско-Краснопресненской линии в Москве нетрезвый мужчина упал на пути перед приближающимся поездом.