В Нью-Йорке молодой человек толкнул мужчину на железнодорожные пути в метро
В Нью-Йорке 18-летний молодой человек во время ссоры толкнул 60-летнего мужчину на железнодорожные пути в метрополитене.
Об этом сообщает ABC.
Отмечается, что инцидент произошёл в районе Бруклина.
По данным телекомпании, мужчина потерял сознание, когда упал с платформы. Его удалось поднять с рельс до приезда поезда, однако позднее он скончался в больнице.
Полиция задержала молодого человека.
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