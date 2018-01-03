СМИ: Премьер-министр федеральной земли Германии отказался приветствовать солдат США
Как отмечается, Войдке заявил, что не полезет на танк Abrams M1, когда военнослужащие из США прибудут в Бранденбург.
«Я не буду махать им рукой, стоя на улице», — заявил Войдке.
Он отметил, что «снующие туда-сюда» танки не принесут пользы Германии в долгосрочной перспективе.
При этом Войдке заявил о необходимости продолжать диалог с Россией. По его словам, без согласия СССР не произошло бы объединения Германии.
«Мы об этом слишком быстро забыли», — отметил Войдке.
Ранее глава МИД Германии Зигмар Габриэль заявил, что Европа не должна жертвовать своими интересами, подстраиваясь под Соединённые Штаты.