СМИ: Премьер-министр федеральной земли Германии отказался приветствовать солдат США

Премьер-министр немецкой федеральной земли Бранденбург Дитмар Войдке не будет приветствовать американские войска, которые пройдут через регион для участия в учениях НАТО. Об этом пишет Potsdamer Neuste Nachrichten.

Как отмечается, Войдке заявил, что не полезет на танк Abrams M1, когда военнослужащие из США прибудут в Бранденбург.

«Я не буду махать им рукой, стоя на улице», — заявил Войдке.

Он отметил, что «снующие туда-сюда» танки не принесут пользы Германии в долгосрочной перспективе.

При этом Войдке заявил о необходимости продолжать диалог с Россией. По его словам, без согласия СССР не произошло бы объединения Германии.

«Мы об этом слишком быстро забыли», — отметил Войдке.

Ранее глава МИД Германии Зигмар Габриэль заявил, что Европа не должна жертвовать своими интересами, подстраиваясь под Соединённые Штаты.