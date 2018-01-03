В Израиле заявили о нейтрализации сети иранской разведки на Западном берегу

Израильская служба безопасности (ШАБАК) раскрыла сеть иранской разведки, которая действовала на Западном берегу реки Иордан.

Об этом сообщает Haaretz.

Отмечается, что всего задержали троих палестинцев, в том числе 29-летнего студента в области компьютерной инженерии Мохаммеда Махармеха из Хеврона.

В сообщении говорится, что, по данным ШАБАК, в 2015 году его завербовала иранская разведка через родственника в Южной Африке.

По данным следствия, Махармеху поручали различные задания, в том числе вербовку, для совершения террористических атак на территории Израиля.