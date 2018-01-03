В Бельгии россиянка умерла после падения на катке в новогоднюю ночь

Российская туристка погибла в бельгийском Брюгге после падения на катке в новогоднюю ночь, сообщает местное издание Het Nieuwsblad.

Отмечается, что инцидент произошёл на катке на рождественской ярмарке, который ночью был закрыт для посещения. Во время катания 43-летняя женщина упала, сильно ударилась головой и потеряла сознание, но от госпитализации отказалась.

На следующее утро россиянку доставили в критическом состоянии в больницу, где она через некоторое время скончалась. Полиция открыла расследование в связи с инцидентом.

По информации издания, женщина приехала в Брюгге вместе с друзьями, чтобы отметить новогодние праздники.

В начале декабря URA.RU передавало, что в таиландской Паттайе скончался гражданин России, упавший на стальные пики балконной ограды.