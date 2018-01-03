При взрыве во Вьетнаме погибли двое детей

Двое детей погибли, ещё шесть человек получили ранения в результате взрыва в жилом районе недалеко от вьетнамской столицы Ханоя, сообщает местное интернет-издание VnExpress.

Отмечается, что инцидент произошёл в провинции Бакнинь, где местные жители занимаются сбором лома. По данным властей, сдетонировали взрывчатые вещества неизвестного происхождения.

По информации интернет-издания, в результате взрыва пять расположенных неподалёку домов оказались разрушены, на месте происшествия образовалась воронка глубиной около 10 метров.

В настоящее время на месте работают спасатели.

В августе во вьетнамской провинции Кханьхоа шесть человек погибли при взрыве 105-миллиметрового снаряда.