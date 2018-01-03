Бортпроводники обвинили компанию Delta AirLines в антисемитизме
По данным издания, уволенные бортпроводники рассказали, что у авиаперевозчика выражено предубеждение в отношении работников-евреев, а также пассажиров направляющихся в Израиль рейсов.
Как уточняется, по словам истцов, в компании Delta AirLines считают евреев агрессивными, а также что они ведут себя неподобающим образом, в частности, привычка молиться на борту и требование предоставлять им кошерное питание является «странным».
Ранее «Газета.Ru» со ссылкой на отчёт Центра Кантора, подготовленного совместно с Европейским еврейским конгрессом и Университетом Тель-Авива сообщала, что в 2016 году зафиксировано снижение количества насильственных преступлений против евреев в мире.