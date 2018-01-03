Возле Шанхая потерпело бедствие грузовое судно

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Грузовое судно потерпело крушение возле устья реки Янцзы у берегов Шанхая. Об этом сообщает «Синьхуа» со ссылкой на спасательные службы.

Отмечается, что десять человек пропали без вести, троих удалось спасти.

По данным агентства, судно перевозило 5 тыс. тонн стали.

В настоящее время проводится поисково-спасательная операция, в которой задействованы десятки судов.

Ранее сообщалось, что в водах Сингапура нефтяной танкер столкнулся с техническим судном.

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