Возле Шанхая потерпело бедствие грузовое судно

Грузовое судно потерпело крушение возле устья реки Янцзы у берегов Шанхая. Об этом сообщает «Синьхуа» со ссылкой на спасательные службы.

Отмечается, что десять человек пропали без вести, троих удалось спасти.

По данным агентства, судно перевозило 5 тыс. тонн стали.

В настоящее время проводится поисково-спасательная операция, в которой задействованы десятки судов.

Ранее сообщалось, что в водах Сингапура нефтяной танкер столкнулся с техническим судном.