Совбез Ирана призвал США вывести войска из Сирии

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Военное присутствие США в Сирии незаконно, поэтому Вашингтон должен вывести свои войска. Об этом заявил секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Шамхани.

По его словам, США, в отличие от Ирана и России, не согласовали отправку своих военных с Сирией. 

«Мы будем требовать этого (вывода американских войск. — RT) со всех международных трибун», — заявил Шамхани в интервью телеканалу «Аль-Маядин».

Ранее постпред Сирии при ООН Башар Джаафари заявил, что Дамаск требует немедленного вывода войск США и Турции из САР.

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