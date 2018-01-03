Совбез Ирана призвал США вывести войска из Сирии

Военное присутствие США в Сирии незаконно, поэтому Вашингтон должен вывести свои войска. Об этом заявил секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Шамхани.

По его словам, США, в отличие от Ирана и России, не согласовали отправку своих военных с Сирией.

«Мы будем требовать этого (вывода американских войск. — RT) со всех международных трибун», — заявил Шамхани в интервью телеканалу «Аль-Маядин».

Ранее постпред Сирии при ООН Башар Джаафари заявил, что Дамаск требует немедленного вывода войск США и Турции из САР.