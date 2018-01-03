В Гондурасе проигравший кандидат в президенты намерен провести свою инаугурацию
При этом проигравший на выборах кандидат Сальвадор Насралла сообщил о подготовке собственной инаугурации.
«Начиная с 27 января — восстание народа, пусть они готовятся, народ не должен подчиняться правительству-узурпатору, мы будем сопротивляться на улицах», — приводит Notimerica слова координатора оппозиционного альянса против диктатуры Мануэля Селайю.
Как отмечается, Насралла заявил, что приступит к обязанностям президента Гондураса 27 января.
«Мы проведём торжественный акт на одном из стадионов», — подчеркнул он.
В президентских выборах в Гондурасе, которые прошли 26 ноября, победил действующий президент страны Хуан Орландо Эрнандес.
Оппозиция организовала протесты, в результате которых погибли не менее семи человек.