В Гондурасе проигравший кандидат в президенты намерен провести свою инаугурацию

Лидеры оппозиции Гондураса призвали жителей страны к восстанию из-за якобы мошеннического подсчёта голосов на президентских выборах.

При этом проигравший на выборах кандидат Сальвадор Насралла сообщил о подготовке собственной инаугурации.

«Начиная с 27 января — восстание народа, пусть они готовятся, народ не должен подчиняться правительству-узурпатору, мы будем сопротивляться на улицах», — приводит Notimerica слова координатора оппозиционного альянса против диктатуры Мануэля Селайю.

Как отмечается, Насралла заявил, что приступит к обязанностям президента Гондураса 27 января.

«Мы проведём торжественный акт на одном из стадионов», — подчеркнул он.

В президентских выборах в Гондурасе, которые прошли 26 ноября, победил действующий президент страны Хуан Орландо Эрнандес.

Оппозиция организовала протесты, в результате которых погибли не менее семи человек.