В Италии шесть человек погибли в аварии с участием бензовоза

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Шесть человек погибли в Италии при столкновении грузовика, бензовоза и легкового автомобиля. Об этом сообщает ANSA.

Как отмечается, инцидент произошёл на дороге между Турином и Брешией. После столкновения автоцистерна загорелась.

В результате ДТП погибли пять пассажиров легкового автомобиля и водитель одного из большегрузов. Отмечается, что в числе погибших — двое детей.

Ранее сообщалось, что автомобиль совершил наезд на прохожих в пешеходной зоне в итальянском городе Сондрио.

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