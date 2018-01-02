В Италии шесть человек погибли в аварии с участием бензовоза
Шесть человек погибли в Италии при столкновении грузовика, бензовоза и легкового автомобиля. Об этом сообщает ANSA.
Как отмечается, инцидент произошёл на дороге между Турином и Брешией. После столкновения автоцистерна загорелась.
В результате ДТП погибли пять пассажиров легкового автомобиля и водитель одного из большегрузов. Отмечается, что в числе погибших — двое детей.
Ранее сообщалось, что автомобиль совершил наезд на прохожих в пешеходной зоне в итальянском городе Сондрио.
Читайте виртуальные журналы RT на русском в Flipboard