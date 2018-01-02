Президент Египта продлил режим чрезвычайного положения в стране
Как отмечается, режим ЧП продлевается начиная с 1:00 (2:00 мск) в субботу, 13 января.
В соответствии с указом вооружённые силы и органы полиции наделяются всеми полномочиями для борьбы с терроризмом и обеспечения безопасности.
За нарушение приказов президента во время действия в стране чрезвычайного положения грозит тюремное заключение.
Режим ЧП в Египте был введён после того, как около церквей в Александрии и в Танте произошли взрывы, жертвами которых стали более 40 человек. Ответственность за атаки взяла на себя террористическая группировка «Исламское государство»*.
* «Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.