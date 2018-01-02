Могерини назвала 12 приоритетов внешней политики ЕС в 2018 году

Глава дипломатии Евросоюза Федерика Могерини назвала 12 приоритетных направлений работы сообщества на 2018 год.

Как написала дипломат в своём блоге, работа по этим направлениям началась в 2017 году и её необходимо продолжить.

В перечень, составленный Могерини, вошли, в частности, «перезапуск» ЕС, в том числе европейской обороны, сотрудничество с Африкой по вопросу миграции, интеграция балканских стран в Евросоюз, выполнение условий ядерной сделки с Ираном, общая политика Европы по вопросу Иерусалима и помощь беженцам рохинджа.

Ранее Могерини заявила, что Соединённые Штаты продолжат выполнение Совместного всеобъемлющего плана действий по решению иранской ядерной проблемы.