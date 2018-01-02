Минобороны Индии одобрило закупку 240 авиабомб у России

Глава Минобороны Индии Нирмала Ситхараман одобрила предложение о закупке у России 240 авиационных бомб для ВВС страны.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление ведомства.

«Данная сделка призвана восполнить недостаток высокоточного оружия в арсенале индийских ВВС, а также усилить их наступательную способность», — сказано в заявлении.

Отмечается, что закупка оценивается в 12,54 млрд рупий (примерно $196 млн).

Ранее также сообщалось, что в начале 2018 года Москва и Дели подпишут контракт на поставку 200 российских вертолётов Ка-226.