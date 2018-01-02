Руководитель «Нью-Йорк Сити балет» уходит с поста после обвинений в домогательствах
Peter Martins, who led New York City Ballet for decades, will retire after a sexual harassment accusation, followed by allegations of physical and verbal abuse https://t.co/uJpQoDwOyc— The New York Times (@nytimes) 2 января 2018 г.
«Я отрицал и продолжаю отрицать, что я был связан с каким-то подобным случаем неподобающего поведения», — написал Мартинс в своём письме руководящему совету балета.
Кроме того, он выразил уверенность в том, что его невиновность будет доказана.
Ранее сообщалось, что американский конгрессмен Джон Коньерс ушёл с поста зампреда юридического комитета палаты представителей США в связи с недавними обвинениями в сексуальных домогательствах.