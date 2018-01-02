В Израиле военные нейтрализовали напавшего на них палестинца

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Израильские военные на Западном берегу реки Иордан ликвидировали напавшего на них с двумя ножами палестинца.

Об этом сообщили в пресс-службе Армии обороны Израиля.

«Вооружённый двумя ножами палестинец начал бежать в сторону израильских солдат в районе перекрёстка Бейт-Эйнун к северу от Хеврона с целью совершения теракта, солдаты нейтрализовали нападавшего, пострадавших нет», — говорится в сообщении в Twitter.

Кроме того, отмечается, что военные не применяли огнестрельное оружие.

Ранее сообщалось, что израильские полицейские застрелили 17-летнего палестинца, который пытался напасть на них с ножом на контрольно-пропускном пункте на Западном берегу реки Иордан.


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