В Израиле военные нейтрализовали напавшего на них палестинца

Израильские военные на Западном берегу реки Иордан ликвидировали напавшего на них с двумя ножами палестинца.

Об этом сообщили в пресс-службе Армии обороны Израиля.

Moments ago, an assailant with two knives ran towards IDF troops at the Beit Einun Junction, north of Hebron, in order to commit a terror attack. IDF soldiers neutralized the assailant, no shots were fired. No injuries reported pic.twitter.com/q1IbmB8rnP — IDF (@IDFSpokesperson) 1 января 2018 г.

«Вооружённый двумя ножами палестинец начал бежать в сторону израильских солдат в районе перекрёстка Бейт-Эйнун к северу от Хеврона с целью совершения теракта, солдаты нейтрализовали нападавшего, пострадавших нет», — говорится в сообщении в Twitter.

Кроме того, отмечается, что военные не применяли огнестрельное оружие.

Ранее сообщалось, что израильские полицейские застрелили 17-летнего палестинца, который пытался напасть на них с ножом на контрольно-пропускном пункте на Западном берегу реки Иордан.





