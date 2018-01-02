Вблизи острова Борнео при крушении лодки погибли восемь человек
В результате крушения лодки у индонезийского острова Борнео восемь человек погибли. Об этом сообщает «Синьхуа».
По данным официального представителя Национального поисково-спасательного управления страны, судно столкнулось с плывшим в воде бревном и затонуло.
«Восемь человек погибли, сотрудники поисково-спасательного управления ищут и спасают десятки пропавших», — отметил он.
Уточняется, что катер следовал в город Таракан провинции Северный Калимантан.
Ранее сообщалось, что более 30 мигрантов, включая женщин и детей, погибли в результате крушения лодки у побережья Ливии.
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