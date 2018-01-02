Израильские военные сообщили о пуске ракеты из сектора Газа

Со стороны сектора Газа по израильской территории была выпущена ракета. Об этом сообщили в пресс-службе Армии обороны Израиля.

«Недавно ракета была выпущена из сектора Газа в сторону Израиля. Удар подтверждён. Информации о пострадавших не поступало», — отмечается в сообщении ведомства в Twitter.

Moments ago, a rocket was launched from the Gaza Strip towards Israel. A hit was confirmed. No injuries were reported — IDF (@IDFSpokesperson) 1 января 2018 г.

Ранее стало известно, что израильские военные нанесли авиаудар по объектам в секторе Газа, которые принадлежат движению ХАМАС.

Министр обороны Израиля Авигдор Либерман заявил, что страна больше не будет «играть в пинг-понг» с движением ХАМАС, имея в виду ракетные обстрелы палестинцами территории еврейского государства и ответные удары со стороны израильских военных.