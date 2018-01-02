Израильские военные сообщили о пуске ракеты из сектора Газа

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Со стороны сектора Газа по израильской территории была выпущена ракета. Об этом сообщили в пресс-службе Армии обороны Израиля.

«Недавно ракета была выпущена из сектора Газа в сторону Израиля. Удар подтверждён. Информации о пострадавших не поступало», — отмечается в сообщении ведомства в Twitter.

Ранее стало известно, что израильские военные нанесли авиаудар по объектам в секторе Газа, которые принадлежат движению ХАМАС.

Министр обороны Израиля Авигдор Либерман заявил, что страна больше не будет «играть в пинг-понг» с движением ХАМАС, имея в виду ракетные обстрелы палестинцами территории еврейского государства и ответные удары со стороны израильских военных.

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