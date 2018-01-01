Глава компании Compass Group погиб при крушении самолёта в Австралии
Директор британской кейтеринговой компании Compass Group Ричард Казинс и четверо членов его семьи погибли в результате крушения самолёта в Австралии.
Об этом говорится в заявлении компании.
«С глубокой скорбью мы подтверждаем, что Ричард Казинс и четверо членов его семьи скончались в результате крушения самолёта в Австралии 31 декабря 2017 года», — говорится в заявлении.
Председатель совета директоров компании Пол Уолш также выразил соболезнования.
«Мы шокированы и опечалены этой ужасной новостью. Мысли всех в Compass Group с семьей и друзьями Ричарда», — сказал Уолш.
Ранее сообщалось, что 31 декабря шесть человек погибли при падении гидроплана в реку неподалёку от Сиднея.
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