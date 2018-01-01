Глава компании Compass Group погиб при крушении самолёта в Австралии

Короткая ссылка
Директор британской кейтеринговой компании Compass Group Ричард Казинс и четверо членов его семьи погибли в результате крушения самолёта в Австралии.

Об этом говорится в заявлении компании.

«С глубокой скорбью мы подтверждаем, что Ричард Казинс и четверо членов его семьи скончались в результате крушения самолёта в Австралии 31 декабря 2017 года», — говорится в заявлении.

Председатель совета директоров компании Пол Уолш также выразил соболезнования.

«Мы шокированы и опечалены этой ужасной новостью. Мысли всех в Compass Group с семьей и друзьями Ричарда», — сказал Уолш.

Ранее сообщалось, что 31 декабря шесть человек погибли при падении гидроплана в реку неподалёку от Сиднея. 

Читайте виртуальные журналы RT на русском в Flipboard
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
Агрегатор новостей 24СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119