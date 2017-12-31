В 2018 году может быть зафиксирован один из худших гуманитарных кризисов со времён Второй мировой

Секретарь международного развития Великобритании Пенни Мордаунт заявила, что 2018 год может стать годом, в котором зафиксируют один из худших гуманитарных кризисов со времён окончания Второй мировой войны.

Об этом сообщает The Telegraph.

Данное заявление связано с голодом и конфликтами, охватившими, в частности, Йемен, Южный Судан и Бирму.

«Хотя 2017 год был годом мучительных гуманитарных кризисов, правда состоит в том, что 2018 год может стать ещё более мрачным», — сказала она.

Отмечается, что в 2017 году от голода страдало более 20 млн человек.

По словам Мордаунт, в новом году в Британии намерены, в частности, увеличить финансирование гуманитарных программ.

«В 2018 году Британия будет по-прежнему стремиться быть на переднем крае глобальной гуманитарной реакции», — заявила она.

Ранее исполнительный директор Всемирной продовольственной программы (ВПП) Дэвид Бисли заявил, что Европе угрожает новый миграционный кризис из-за проблем со снабжением в ряде лагерей для беженцев в Африке и на Ближнем Востоке.