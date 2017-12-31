Си Цзиньпин заявил о готовности Китая укреплять доверие с Россией в 2018 году
Председатель КНР Си Цзиньпин заявил, что Китай намерен укреплять взаимное доверие с Россией в 2018 году
Об этом сообщает «Синьхуа».
«Китай обещает укреплять взаимное доверие и расширять сотрудничество с Россией в 2018 году», — пишет агентство.
#BREAKING: China pledges stronger mutual trust, broader cooperation with Russia in 2018 -- Xi pic.twitter.com/84Mck0HCHc— China Xinhua News (@XHNews) 31 декабря 2017 г.
Ранее Россия и Китай подтвердили намерение не допустить эскалации на Корейском полуострове.
Подписывайтесь на наш Telegram, чтобы быть в курсе важных новостей.