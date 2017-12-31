Си Цзиньпин заявил о готовности Китая укреплять доверие с Россией в 2018 году

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Председатель КНР Си Цзиньпин заявил, что Китай намерен укреплять взаимное доверие с Россией в 2018 году

Об этом сообщает «Синьхуа».

«Китай обещает укреплять взаимное доверие и расширять сотрудничество с Россией в 2018 году», — пишет агентство.

Ранее Россия и Китай подтвердили намерение не допустить эскалации на Корейском полуострове.

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