В США вандалы разрушили ульи и убили 500 тысяч пчёл

В американском Сиу-Сити, штат Айова, вандалы разрушили около 50 ульев, что привело к гибели не менее 500 тыс. пчёл.

Об этом сообщает местный филиал CBS.

Отмечается, что владелец пасеки из компании Wild Hill Honey обнаружил уничтоженные ульи, когда пришёл очистить их от снега.

Как он заявил телекомпании, масштабы разрушений настолько велики, что теперь его бизнес просто уничтожен.

Уточняется, что за ульями следила специально установленная камера, но неизвестные вандалы похитили и её.

По данным полиции, на месте происшествия были обнаружены отпечатки пальцев. Расследование продолжается.