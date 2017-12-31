СМИ: В окрестностях сирийской Ракки местные жители нашли два массовых захоронения жертв ИГ

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Жители посёлка Аль-Вави, расположенного на западе провинции Ракка, обнаружили два массовых захоронения людей, погибших в результате расправ боевиков террористической организации «Исламское государство»*.

Об этом сообщает SANA со ссылкой на военный источник.

Отмечается, что в одной из траншей были обнаружены 115 тел жертв. В настоящий момент ведутся раскопки второго захоронения.

Прибывшая на место комиссия экспертов пытается идентифицировать личности погибших, среди которых есть как военнослужащие, так и мирные граждане.

В ноябре сообщалось, что Иракские силовики обнаружили массовое захоронение по меньшей мере 400 жертв ИГ в провинции Киркук.

* «Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.

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