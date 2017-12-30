Построенный при участии России энергоблок Тяньваньской АЭС заработал в Китае

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«Росатом» осуществил энергетический пуск третьего энергоблока Тяньваньской АЭС в Китае. Об этом сообщили в пресс-службе госкорпорации.

«Энергопуск произошёл 30 декабря в 13:29 мск», — говорится в заявлении пресс-службы.

Как отмечает РИА Новости, директор блока по развитию и международному бизнесу «Росатома» Кирилл Комаров назвал пуск энергоблока событием мирового значения и очередным шагом на пути укрепления российско-китайского сотрудничества.

«Строительство третьего и четвёртого энергоблоков ТАЭС осуществляется в рекордные сроки и может служить отличным примером международной энергетической кооперации», — подчеркнул он.

Ранее российский лидер Владимир Путин заявил, что Россия и Китай будут расширять сотрудничество в области атомной энергетики, не только увеличивая количество атомных электростанций в КНР, но и развивая научно-техническое взаимодействие в этой сфере.

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