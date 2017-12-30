СМИ: В следовавший из Грузии в Грецию самолёт ударила молния

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Следовавший из грузинского Кутаиси в греческие Салоники самолёт вынужден был приземлиться в аэропорту болгарской Софии после того, как в воздушное судно ударила молния. Об этом сообщает телеканал Rustavi 2.

По данным телеканала, на борту находились около 170 человек — пассажиры и члены экипажа.

Отмечается, что никто из них не пострадал.

В настоящее время проводится проверка воздушного судна.

Ранее специалист по безопасности полётов Александр Романов рассказал в беседе с телеканалом «360» об опасности попадания молнии в самолёт.

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