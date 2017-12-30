Министр нефти Сирии заявил о намерении Дамаска стать крупным транзитёром энергоресурсов в Европу

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Дамаск планирует стать связующим звеном между потребителями и поставщиками энергоресурсов в Азии и Европе. Об этом сообщил министр нефти Сирии Али Ганим.

«Так как страны Ближнего Востока владеют 40% мировых запасов природного газа, в то время как страны Западной Европы нуждаются в импорте 85% газа… мы мотивируем соседние страны и мировые компании на строительство магистралей для транспортировки энергоресурсов через Сирию», — цитирует министра РИА Новости.

По его словам, строительство магистралей будет способствовать развитию экономики государства.

Ганим отметил, что нефтяная отрасль была основным источником дохода Сирии до военного конфликта. 

Ранее ФАН передавало, что в Сирии началось восстановление Твенанского газового завода, расположенного в 260 км от административного центра провинции Хомс.

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