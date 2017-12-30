МИД: Россия будет учитывать размещение комплексов ПРО в Японии при военном планировании

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Россия учтёт в своём военном планировании размещение комплексов ПРО на территории Японии. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков.

«Тот факт, что аналогичные комплексы могут теперь появиться и на восточных рубежах России, создаёт для нас новую ситуацию, которую мы, разумеется, не можем не учитывать в нашем военном планировании», — приводит его слова РИА Новости.

Кроме того, он призвал японских коллег «взвесить, в их ли интересах становиться соучастниками нарушения ДРСМД».

Ранее правительство Японии утвердило решение о размещении на территории страны двух американских комплексов ПРО Aegis Ashore.

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