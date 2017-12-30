В результате стрельбы в ресторане Лондона двое подростков получили ранения
По меньшей мере двое 16-летних подростков пострадали после того, как неизвестный открыл огонь в одном из ресторанов быстрого питания на востоке Лондона.
Об этом сообщили в пресс-службе Скотленд-Ярда.
Appeal for witnesses to Plaistow shooting https://t.co/8QUhTIdbpcpic.twitter.com/Jy5ZvqgsFF— Metropolitan Police (@metpoliceuk) 30 декабря 2017 г.
Отмечается, что пострадавшие были доставлены в больницу.
Врачи оценивают их состояние как стабильное.
В настоящее время полицейские устанавливают обстоятельства произошедшего и личность стрелка.
Ранее сообщалось, что полицейские задержали 15-летнего юношу по подозрению в причинении тяжких телесных повреждений в результате инцидента с распылением токсичного вещества в торговом центре Лондона.
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