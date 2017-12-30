В результате стрельбы в ресторане Лондона двое подростков получили ранения

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По меньшей мере двое 16-летних подростков пострадали после того, как неизвестный открыл огонь в одном из ресторанов быстрого питания на востоке Лондона.

Об этом сообщили в пресс-службе Скотленд-Ярда.

Отмечается, что пострадавшие были доставлены в больницу.

Врачи оценивают их состояние как стабильное.

В настоящее время полицейские устанавливают обстоятельства произошедшего и личность стрелка.

Ранее сообщалось, что полицейские задержали 15-летнего юношу по подозрению в причинении тяжких телесных повреждений в результате инцидента с распылением токсичного вещества в торговом центре Лондона.

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