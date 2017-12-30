Музыканты Ринго Старр и Барри Гибб получили рыцарские звания

Барабанщик британской рок-групы из Ливерпуля The Beatles Ринго Старр и лидер британско-австралийской музыкальной группы Bee Gees Барри Гибб удостоены рыцарских званий. Об этом сообщается в документе, опубликованном на сайте правительства Великобритании.

Отмечается, что в почётном списке перечислены фамилии 1123 подданных Великобритании, которые удостоены наград за различного рода достижения и службу государству.

Старр выразил признание властям страны за то, что его творчество так высоко оценили.

«Это большая честь и удовольствие, что признание получили моя музыка и моя благотворительная деятельность, при том, что я люблю и то, и другое», — передаёт его слова Fox News.

В свою очередь, Гибб отметил, что момент присвоения титула бесценен и он его запомнит навсегда.

В ноябре сообщалось, что обладатель четырёх золотых медалей Олимпийских игр в беге на длинные дистанции, британец Мо Фара, стал обладателем рыцарского звания.