Музыканты Ринго Старр и Барри Гибб получили рыцарские звания
Отмечается, что в почётном списке перечислены фамилии 1123 подданных Великобритании, которые удостоены наград за различного рода достижения и службу государству.
Старр выразил признание властям страны за то, что его творчество так высоко оценили.
«Это большая честь и удовольствие, что признание получили моя музыка и моя благотворительная деятельность, при том, что я люблю и то, и другое», — передаёт его слова Fox News.
В свою очередь, Гибб отметил, что момент присвоения титула бесценен и он его запомнит навсегда.
В ноябре сообщалось, что обладатель четырёх золотых медалей Олимпийских игр в беге на длинные дистанции, британец Мо Фара, стал обладателем рыцарского звания.