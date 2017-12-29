Представители Ингушетии доставили 25 тонн гуманитарной помощи в Сирию, сообщает ФАН со ссылкой на представительство региона при президенте России.

Отмечается, что это медикаменты, школьные принадлежности и подарки к Новому году.

Сопровождавшие груз представители республики встретились с офицерами военной полиции из Ингушетии, выполняющими миротворческую миссию в САР.

Как отметил глава региона Юнус-Бек Евкуров, власти хорошо представляют, с какими испытаниями сталкивается народ Сирии. По его словам, доставка очередного гуманитарного груза позволяет местным жителям почувствовать «руку помощи».

Ранее главный научный сотрудник Института США и Канады РАН Владимир Васильев рассказал в беседе с НСН, почему Вашингтон готов согласиться на президентство Башара Асада в Сирии до 2021 года.