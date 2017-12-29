Мадуро анонсировал переговоры властей с оппозицией

Президент Венесуэлы Николас Мадуро официально заявил, когда должны состояться переговоры властей страны с оппозицией.

Как сообщает VTV, в эфире радио Miraflores он рассказал, что диалог с оппозицией возобновится 11 и 12 января.

Ранее источники сообщали, что в Доминиканской Республике на 12 января 2018 года намечено начало нового этапа переговоров между правительством и оппозицией Венесуэлы.

В начале августа главный редактор журнала «Латинская Америка» РАН Владимир Травкин в разговоре с НСН прокомментировал ситуацию в Венесуэле.