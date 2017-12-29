Премьера Австралии оштрафовали из-за фото без спасательного жилета

Премьер-министр Австралии Малколм Тёрнбулл был оштрафован на $250 из-за того, что катался на лодке без спасательного жилета. Вычислить это удалось по фото, которое появилось в СМИ.

Об этом информирует The Telegraph.

Отмечается, что Тёрнбулл уже извинился за свой поступок на странице в Facebook.

PM sunk for not wearing lifevest https://t.co/Okm6cDA87B — The Australian (@australian) 28 декабря 2017 г.

Премьер отметил, что он «усвоил урок», добавив, что перемещал лодку на короткую дистанцию и плавал недалеко от берега.

Ранее сообщалось, что в Германии пенсионера оштрафовали за отдых на автобусной остановке.