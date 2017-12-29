Премьера Австралии оштрафовали из-за фото без спасательного жилета

Короткая ссылка
Премьер-министр Австралии Малколм Тёрнбулл был оштрафован на $250 из-за того, что катался на лодке без спасательного жилета. Вычислить это удалось по фото, которое появилось в СМИ.

Об этом информирует The Telegraph.

Отмечается, что Тёрнбулл уже извинился за свой поступок на странице в Facebook.

Премьер отметил, что он «усвоил урок», добавив, что перемещал лодку на короткую дистанцию и плавал недалеко от берега.

Ранее сообщалось, что в Германии пенсионера оштрафовали за отдых на автобусной остановке.

Подписывайтесь на наш Telegram, чтобы быть в курсе важных новостей.
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
Агрегатор новостей 24СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2017 гг. Все права защищены.

Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119