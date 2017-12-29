В Минобороны рассказали о расходах на оснащение Вооружённых сил России

Заместитель министра обороны Татьяна Шевцова заявила, что расходы на содержание Вооружённых сил (ВС) России составляют 40% бюджета Министерства обороны, на расходы на оснащение армии приходится 60%.

«Первые (расходы на содержание. — RT) составляют 40% бюджета, вторые (расходы на оснащение. — RT) — 60%», — приводит РИА Новости слова Шевцовой.

Она отметила, что «расходы на национальную оборону не равны расходам на содержание армии».

Ранее Шевцова заявила, что бюджет ведомства на 2018 год сбалансирован, не допущено секвестра по социальным статьям.