Путин обратился к американцам в трейлере «Чёрного зеркала»

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Стриминговый канал Netflix выпустил новогодний ролик, приуроченный к выходу четвёртого сезона сериала «Чёрное зеркало».

В двухминутном ролике под песню Happy New Year группы Abba соединены сцены из сериала и реальные события уходящего 2017 года.

В частности, в память о «российском расследовании» в США президент России Владимир Путин обращается в видео к «уважаемым гражданам Америки» со словами: «Будущее ярче, чем когда-либо».

Кроме того, в ролике упоминаются «фейковые новости», марши националистов в Шарлотсвилле и другие события.

Новый сезон сериала «Чёрное зеркало» от Netflix выходит 29 декабря.

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