Генсек НАТО выразил надежду на активизацию контактов с Россией

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянс рассчитывает на более интенсивный диалог с Москвой в 2018 году.

«Я ожидаю, что у нас будет больше встреч и что мы будем чаще использовать каналы связи между военными», — приводит его слова DPA.

Ранее Столтенберг заявил, что рассчитывает на проведение новых заседаний Совета Россия — НАТО в следующем году.

В конце июня в НАТО заявили о «растущей по всем фронтам угрозе» со стороны Москвы.

Эксперт Ассоциации военных политологов, заведующий кафедрой политологии и социологии Российского экономического университета Андрей Кошкин прокомментировал ФАН заявления альянса.